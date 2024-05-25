Финляндия отправит беженцев в Россию после открытия границ

Находящийся на рассмотрении парламента Финляндии законопроект предусматривает отказ предоставления беженцам убежища на российской границе. Исключение сделали только для людей, которые находятся в заведомо уязвимом положении. Детали документа раскрыла в интервью телекомпании Yle министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Она добавила, что пограничникам предоставят право разворачивать получивших отказ беженцев для возвращения в Россию прямо на контрольно-пропускном пункте. При этом объяснять свои решения финским силовикам не придется. Согласия российской стороны на прием иностранцев страна ждать тоже не станет.

«Как только закон вступит в силу, в любом случае беженца вернут российской стороне», — заявила Рантанен.

Законопроект о выдворении мигрантов правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента страны 21 мая. Документ предусматривает предоставление убежища детям, инвалидам, а также тем, кому грозит смертная казнь и пытки.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявил, что после вступления закона в силу закрытые с 30 ноября 2023 года границы с Россией снова откроются. Финские власти прекратили работу всех контрольно-пропускных пунктов после увеличения потока нелегальных мигрантов.