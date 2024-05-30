В Финляндии предложили депортировать беженцев в Албанию и Марокко

Премьер-министр Финляндии Орпо: беженцев надо выдворять в Албанию и Марокко

Прибывших в Финляндию беженцев необходимо депортировать в Албанию или Марокко. Об этом заявил в эфире телеканала MTV3 премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Мы хотим развивать сотрудничество с этими странами, чтобы узнать, смогут ли они осуществлять процесс предоставления убежища», — подчеркнул он.

Финляндия взяла в пример Великобританию, которая с апреля отправляет мигрантов — соискателей убежища в Руанду.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что находящийся на рассмотрении парламента страны законопроект предусматривает отказ от предоставления беженцам убежища на российской границе. Исключение сделают только для тех, кто находится в заведомо уязвимом положении.