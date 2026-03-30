В Финляндии объяснили, почему не стали трогать залетевшие в страну беспилотники ВСУ

Финские военно-воздушные силы не предпринимали попыток уничтожить проникшие в воздушное пространство страны украинские беспилотники, так как не расценили их как угрозу. Об этом заявил генерал-майор ВВС страны Типо Херранен на пресс-конференции, его процитировала газета Iltalehti .

«Беспилотник не представлял угрозы», — сказал Херранен.

По данным финских ВВС, летчик истребителя, который зафиксировал беспилотник, не стал применять огонь на подавление, чтобы избежать «сопутствующего ущерба».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой. При этом государство должно оставаться членом Североатлантического альянса без ограничений и пользоваться всеми средствами защиты.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва расценит размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу своей безопасности. На такие меры будет соответствующий ответ.