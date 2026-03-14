Финляндия заявила, что не нуждается в ядерном оружии

Финляндия не собиралась становиться ядерной державой. Однако страна должна оставаться членом НАТО без ограничений и использовать все средства защиты альянса. Об этом заявил президент Александр Стубб, сообщила Yle .

Он отметил, что прежде республика не рассматривала размещение вооружения у себя и не получала подобных предложений со стороны.

«Финляндии не нужно ядерное оружие в мирное время. Никто и не предлагал, чтобы Финляндия должна была завозить ядерное оружие на свою территорию», — сказал Стубб.

При этом президент отметил, что страна должна оставаться членом НАТО без каких-либо ограничений, а для безопасности республики важно иметь возможность использовать все доступные средства защиты альянса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия сочтет размещение ядерного оружия в Финляндии угрозой для своей безопасности. По его словам, в ответ на такой шаг страна сможет принять соответствующие меры.