Украина не только не сможет вернуть утрченные территории, но и полностью исчезнет как государство. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен сообщил об этом в соцсети X .

Президент США Дональд Трамп, по его мнению, слишком поздно сделал заявление о поддержке Украины и не так, как следовало. Малинен заявил о практически окончательном провале Белого дома.

«Мы находимся в ситуации, когда Украина, вероятно, в конечном итоге полностью прекратит свое существование. Остается вопрос: сможет ли [президент США] предотвратить Третью мировую войну, начавшуюся в Европе?» — сказал он.

Трамп на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина способна вернуться к границам 1991 года. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев увидел в его словах насмешку над Европой и киевским режимом, вынужденными действовать без США.