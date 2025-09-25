Бывший депутат Рады назвал троллингом слова Трампа о старых границах Украины

Слова американского лидера Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам — это троллинг. Такое мнение выразил бывший депутат Рады, российский политик Олег Царев в беседе с РИА «Новости» .

Глава Белого дома отмечал, что Украина смогла бы вернуть страну в первоначальный вид, если бы ее достаточно поддерживали страны ЕС.

«Трамп, конечно, передергивает факты и сознательно делает подобные заявления. Он троллит [президента Украины] Зеленского и европейцев: вы мол такие сильные, Россия слаба — пойдите, повоюйте с Россией в одиночку», — заявил он.

По словам политика, американский лидер использовал агрессивную риторику как отвлекающий маневр. Сейчас он на время хочет отойти от конфликта на Украине и сосредоточить внимание на внутренних проблемах США.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Трамп ввел украинцев в заблуждение своим заявлением о возможности возвращения территорий. Он посчитал смешным, что кто-то поверил в это.