Трамп выводит США из украинского уравнения: кто теперь главный враг «бумажного тигра»?
Дональд Трамп выступил с очередной порцией крайне спорных заявлений по украинскому конфликту. Помимо прочего, республиканец назвал свои отношения с Владимиром Путиным ничего не значащими, а действия России — «бесцельными». При этом Киев, по его словам, способен не только вернуть свои территории при поддержке ЕС, но и «пойти дальше». Что это было? Переобувание в воздухе или фактический выход из урегулирования?
О «бумажном тигре», бензине и духе Киева
«Яркий пост» о России, Украине и перспективах конфликта стран Трамп опубликовал у себя в Truth Social после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Основные тезисы республиканца выглядят так:
- Украина при поддержке Евросоюза и НАТО способна продолжить борьбу и восстановить границы. «Почему бы и нет?»
- Россию американский лидер сравнил с «бумажным тигром»: настоящая военная держава могла бы одержать победу менее чем за неделю, а не растягивать бои на 3,5 года.
- США будут продолжать продавать оружие НАТО, чтобы дальше альянс действовал, как заблагорассудится. Очевидно, президент имел в виду военную помощь Киеву.
- В России, по словам Трампа, все очень плохо с экономикой, а на АЗС — очереди за бензином. По его мнению, страна и президент Владимир Путин испытывают большие экономические трудности из-за военных трат.
- Для Украины, как считает президент США, настало время действовать. По словам республиканца, эта республика обладает «великим духом» и становится только лучше.
В течение дня Трамп отметился еще несколькими заявлениями. После встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его отношения с Путиным ничего не значат и не помогают решить конфликт.
На пресс-конференции с Зеленским согласился с тем, что страны НАТО могут сбивать нарушившие воздушное пространство российские самолеты.
А на самой Генассамблее ООН раскритиковал западные страны за продолжение закупок российской нефти и пригрозил России пошлинами.
Следующий шаг — что-то для Нобелевки
Высказывания Трампа поразили, кажется, даже самих американцев, однако на самом деле ничего суперстранного в них не было.
Все это укладывается в стратегию Трампа, главное в которой — чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети, пояснил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Комментируя события на ГА ООН, зампред СБ с иронией заметил, что творится в Нью-Йорке, конечно, что-то запредельное: «У бандеровского паяца (Зеленского) — кокс и тремор, у поляка (Кароль Навроцкий) — снюс во рту».
А что до Трампа, очевидно, что он угодил в альтернативную реальность. Оттого и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия».
«В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден», — продолжил Медведев.
Напомнил он и о мечтах Трампа о Нобелевке за мир, так что с учетом этого можно гарантировать, что совсем скоро президент США выступит снова совсем в ином ключе.
Но Трамп не такой! Не сомневаюсь, он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.
Дмитрий Медведев
Трамп намекнул, что выходит из конфликта
Многие восприняли выпад Трампа как сигнал о выходе из решения конфликта на Украине. О возможности прекращения содействия США в вопросе урегулирования на днях говорил, как мы помним, и глава Госдепа Марко Рубио.
Сейчас, судя по всему, можно делать осторожные предположения, что Штаты начали движение в этом направлении.
«Все это теперь выглядит как наблюдение со стороны. За экономикой РФ, которая рушится без усиления санкций со стороны США. За возвратом территорий, которым занимается ЕС без поддержки США», — отметил в своем Telegram-канале публицист и политолог Никита Подгорнов.
Америка просто наблюдает, а не участвует. Также бы осторожно предположил, что в этом и был расчет Кремля. Вывести Вашингтон (в максимальном режиме) из уравнения.
Никита Подгорнов
Теперь, по его оценке, все как будто проще, но еще с весьма и весьма открытыми сроками финала и развязки конфликта.
Плохой сигнал для Зеленского
За выход из конфликта приняла высказывания Трампа и британская газета The Telegraph. По оценке журналистов, на это ясно указывают слова республиканца о том, что Украина может вернуть свои территории.
«То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле — плохая новость для Владимира Зеленского», — убеждены авторы материала.
Там же журналисты выразили уверенность, что лидер США будто бы передает все Европе и НАТО, вместо того чтобы пообещать Украине новую поддержку или активизировать действия Соединенных Штатов против России.
Трамп умывает руки <…>. Звучит так, будто с него хватит.
The Telegraph
Вместо Трампа — Глобальный Лондон
Уверенность в том, что Трамп уже отошел в сторону в украинском конфликте, разделяет политолог Максим Жаров. По оценке специалиста, полный карт-бланш президент США предоставил теперь Глобальному Лондону.
«„Это не моя война“ у Трампа, судя по его посту в Truth Social по итогам семиминутного разговора с Зеленским, превратилась в повторение „формулы мира“ Зеленского, на базе которой Глобальный Лондон и управляет украинским конфликтом», — убежден Жаров.
Теперь, по его мнению, Москве предстоит давить именно Глобальный Лондон, и для этого потребуется прессинг «по всем прокси-фронтам и геополитическим разломам, в которых уязвима Великобритания».
По оценке политолога, от того, как быстро Россия предпримет нужные действия против главного врага, будет зависеть очень многое. Причем во всем мире в целом.