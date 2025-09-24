Трамп выводит США из украинского уравнения: кто теперь главный враг «бумажного тигра»?

Дональд Трамп выступил с очередной порцией крайне спорных заявлений по украинскому конфликту. Помимо прочего, республиканец назвал свои отношения с Владимиром Путиным ничего не значащими, а действия России — «бесцельными». При этом Киев, по его словам, способен не только вернуть свои территории при поддержке ЕС, но и «пойти дальше». Что это было? Переобувание в воздухе или фактический выход из урегулирования?

О «бумажном тигре», бензине и духе Киева «Яркий пост» о России, Украине и перспективах конфликта стран Трамп опубликовал у себя в Truth Social после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Основные тезисы республиканца выглядят так: Украина при поддержке Евросоюза и НАТО способна продолжить борьбу и восстановить границы. «Почему бы и нет?»

Россию американский лидер сравнил с «бумажным тигром»: настоящая военная держава могла бы одержать победу менее чем за неделю, а не растягивать бои на 3,5 года.

США будут продолжать продавать оружие НАТО, чтобы дальше альянс действовал, как заблагорассудится. Очевидно, президент имел в виду военную помощь Киеву.

В России, по словам Трампа, все очень плохо с экономикой, а на АЗС — очереди за бензином. По его мнению, страна и президент Владимир Путин испытывают большие экономические трудности из-за военных трат.

Для Украины, как считает президент США, настало время действовать. По словам республиканца, эта республика обладает «великим духом» и становится только лучше. В течение дня Трамп отметился еще несколькими заявлениями. После встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его отношения с Путиным ничего не значат и не помогают решить конфликт. На пресс-конференции с Зеленским согласился с тем, что страны НАТО могут сбивать нарушившие воздушное пространство российские самолеты. А на самой Генассамблее ООН раскритиковал западные страны за продолжение закупок российской нефти и пригрозил России пошлинами.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Следующий шаг — что-то для Нобелевки Высказывания Трампа поразили, кажется, даже самих американцев, однако на самом деле ничего суперстранного в них не было. Все это укладывается в стратегию Трампа, главное в которой — чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети, пояснил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Комментируя события на ГА ООН, зампред СБ с иронией заметил, что творится в Нью-Йорке, конечно, что-то запредельное: «У бандеровского паяца (Зеленского) — кокс и тремор, у поляка (Кароль Навроцкий) — снюс во рту». А что до Трампа, очевидно, что он угодил в альтернативную реальность. Оттого и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден», — продолжил Медведев. Напомнил он и о мечтах Трампа о Нобелевке за мир, так что с учетом этого можно гарантировать, что совсем скоро президент США выступит снова совсем в ином ключе.

Но Трамп не такой! Не сомневаюсь, он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Дмитрий Медведев

Трамп намекнул, что выходит из конфликта Многие восприняли выпад Трампа как сигнал о выходе из решения конфликта на Украине. О возможности прекращения содействия США в вопросе урегулирования на днях говорил, как мы помним, и глава Госдепа Марко Рубио.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сейчас, судя по всему, можно делать осторожные предположения, что Штаты начали движение в этом направлении. «Все это теперь выглядит как наблюдение со стороны. За экономикой РФ, которая рушится без усиления санкций со стороны США. За возвратом территорий, которым занимается ЕС без поддержки США», — отметил в своем Telegram-канале публицист и политолог Никита Подгорнов.

Америка просто наблюдает, а не участвует. Также бы осторожно предположил, что в этом и был расчет Кремля. Вывести Вашингтон (в максимальном режиме) из уравнения. Никита Подгорнов

Теперь, по его оценке, все как будто проще, но еще с весьма и весьма открытыми сроками финала и развязки конфликта.

Плохой сигнал для Зеленского За выход из конфликта приняла высказывания Трампа и британская газета The Telegraph. По оценке журналистов, на это ясно указывают слова республиканца о том, что Украина может вернуть свои территории. «То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле — плохая новость для Владимира Зеленского», — убеждены авторы материала.

Фото: Li Rui/XinHua / www.globallookpress.com

Там же журналисты выразили уверенность, что лидер США будто бы передает все Европе и НАТО, вместо того чтобы пообещать Украине новую поддержку или активизировать действия Соединенных Штатов против России.

Трамп умывает руки <…>. Звучит так, будто с него хватит. The Telegraph

Вместо Трампа — Глобальный Лондон Уверенность в том, что Трамп уже отошел в сторону в украинском конфликте, разделяет политолог Максим Жаров. По оценке специалиста, полный карт-бланш президент США предоставил теперь Глобальному Лондону. «„Это не моя война“ у Трампа, судя по его посту в Truth Social по итогам семиминутного разговора с Зеленским, превратилась в повторение „формулы мира“ Зеленского, на базе которой Глобальный Лондон и управляет украинским конфликтом», — убежден Жаров. Теперь, по его мнению, Москве предстоит давить именно Глобальный Лондон, и для этого потребуется прессинг «по всем прокси-фронтам и геополитическим разломам, в которых уязвима Великобритания». По оценке политолога, от того, как быстро Россия предпримет нужные действия против главного врага, будет зависеть очень многое. Причем во всем мире в целом.