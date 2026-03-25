В Финляндии испугались реального риска масштабного энергокризиса

Жители Финляндии не смогут до бесконечности терпеть последствия энергетического кризиса, который рискует случиться из-за безрассудной политики властей. Об этом написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«[Министр сельского хозяйства] Сари Эссайя, [премьер-министр] Петтери Орпо, [министр финансов] Риикка Пурра! Если вы допустите, чтобы наша страна вслед за Германией и ЕС к осени или зиме погрузилась в полномасштабный энергетический кризис, вам жители голову откусят!» — заявил он.

Малинен заявил, что Финляндии в нынешних условиях необходимо искать общий язык с Россией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия расценит появление в Финляндии ядерного оружия как угрозу своей безопасности и примет необходимые меры.