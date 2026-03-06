Песков заявил, что Россия расценит размещение ЯО в Финляндии как угрозу безопасности

Песков: размещение ЯО в Финляндии расценят в России как угрозу безопасности

Появление ядерного оружия у Финляндии будут расценивать в России как угрозу безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры», — сказал пресс-секретарь президента России.

Вчера финский министр обороны Антти Хяккянен сообщил, что правительство намерено разрешить ввоз и размещение ядерных боеприпасов, необходимых для обороны страны. При этом в других ситуациях транспортировка и хранение оружия массового поражения останутся под запретом.

Российская сторона внимательно следит за наращиванием ядерного потенциала НАТО. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, возможности альянса в военно-ядерное сфере учитывают при разработке военных планов.