В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Yle: Финский депутат покончил с собой в здании парламента в Хельсинки

В здании парламента Финляндии совершил самоубийство неназванный депутат. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на полицию Хельсинки.

По данным правоохранителей, сигнал в экстренные службы поступил в 11:06 утра. В полиции уточнили, что признаков насильственной смерти не обнаружили. Источник телерадиокомпании, находившийся в парламенте, описал атмосферу в здании как «невыносимую».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал произошедшее «шокирующей и печальной» новостью.

