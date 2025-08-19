В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

В здании парламента Финляндии совершил самоубийство неназванный депутат. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на полицию Хельсинки.
По данным правоохранителей, сигнал в экстренные службы поступил в 11:06 утра. В полиции уточнили, что признаков насильственной смерти не обнаружили. Источник телерадиокомпании, находившийся в парламенте, описал атмосферу в здании как «невыносимую».
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал произошедшее «шокирующей и печальной» новостью.
Ранее Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством через несколько часов после появления указа об освобождении его от должности министра транспорта. Экс-министра транспорта и бывшего главу Курской области нашли мертвым в Подмосковье.
День открытых дверей пройдет в центре «Космос» в Королеве 24 августа
Более 70% домов подготовили в Лобне к отопительному сезону
Песочницу и скамейку доустановят на улице Малая Комитетская в Королеве
Полицейские в Королеве задержали курьера телефонных мошенников
Эксклюзив
Брат Виталия Милонова погиб в зоне СВО
Подготовку специалистов научно-производственной сферы усилят в Королеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте