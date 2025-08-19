В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Yle: Финский депутат покончил с собой в здании парламента в Хельсинки

Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com

В здании парламента Финляндии совершил самоубийство неназванный депутат. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на полицию Хельсинки.

По данным правоохранителей, сигнал в экстренные службы поступил в 11:06 утра. В полиции уточнили, что признаков насильственной смерти не обнаружили. Источник телерадиокомпании, находившийся в парламенте, описал атмосферу в здании как «невыносимую».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал произошедшее «шокирующей и печальной» новостью.

Ранее Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством через несколько часов после появления указа об освобождении его от должности министра транспорта. Экс-министра транспорта и бывшего главу Курской области нашли мертвым в Подмосковье.

