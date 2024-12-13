В Евросоюзе предложили создать «армию беспилотников»

Евросоюз готов рассмотреть создание «армии беспилотников», если об этом попросят страны-участницы. Об этом сообщил медиагруппе RND еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Решение о том, нужна ли нам армия беспилотников, остается за НАТО. Но я уже вижу, что многие страны ЕС считают беспилотники очень важными», — отметил он.

Также еврокомиссар призвал как можно быстрее ускорить производство танков, снарядов и беспилотных летательных аппаратов, назвав Евросоюз недостаточно готовым к боевым действиям.

Накануне глава комиссии по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о планах Евросоюза навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере и рассказал, что хочет разработать для этого долгосрочную программу. Он призвал больше пользоваться возобновляемыми источниками энергии, чтобы улучшить экологическую ситуацию и снизить зависимость от поставок из России.