Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о планах ЕС навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере. Его процитировала газета Politico .

Он назвал своим «главным приоритетом» разработку долгосрочного плана, который позволит разорвать энергетические связи объединения с российской стороной.

По словам Йоргенсена, важно активно пользоваться возобновляемыми источниками энергии — это снизит зависимость Европы от поставок топлива из России, а также положительно отразится на экологии.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала поставки российского газа в Германию давней традицией, которую завели еще во времена холодной войны. Политик отметила, что не считает закупку этого ресурса у России ошибкой, ведь сделка была выгодной для обеих стран.

По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, Меркель сделала это заявление не просто так. Ее слова были проверкой реакции общественности на новость о вероятном возобновлении таких поставок в будущем.