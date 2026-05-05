В Европе пожаловались на нестабильность из-за импорта газа

Зеленый переход сильно замедлился, Европа по-прежнему импортирует большой объем ископаемого топлива. Ее энергетика находится в неустойчивом положении, а колебания цен на газ влияют на экономику. Об этом президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард заявила на конференции по климату, природе и денежно-кредитной политике во Франкфурте-на-Майне, сообщила пресс-служба ЕЦБ.

Она признала, что изменение климата затронуло всех, независимо от политической позиции. В последние годы развернулись дебаты о том, не сделал ли зеленый переход Европу более уязвимой из-за увеличения счетов за электроэнергию.

«Но нынешнее положение дел явно неустойчиво. Европа импортирует примерно 60% своей энергии — почти всю ее долю приходится на ископаемое топливо — и сегодняшний резкий рост цен на энергоносители напоминает о цене этой зависимости», — сказала Лагард.

Альтернативные источники энергии, по ее оценке, могли бы минимизировать издержки. Например, Испания и Португалия, где большая доля электроэнергии вырабатывается из неископаемых источников, оказались более защищенными от роста цен на газ. Лагард пожаловалась, что зеленый переход замедлился, и темпы этого отставания растут.

Ранее запасы газа в Европе снизились до минимальных значений за последние пять лет. При этом цены на топливо подскочили на треть.