Запасы газа в Европе оказались на минимуме за пять лет

Европейские газовые запасы истощились, закачка топлива снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил ТАСС .

Запасы в подземных хранилищах за последние пять лет дошли до минимальных 33%.

В апреле отбор газа в Европе составил 1,7 миллиарда кубометров (+10% к прошлому году). В то же время закачка топлива сократилась за два года до минимума — 6,7 миллиарда кубометров.

В период с января по апрель основную долю среди источников получения газа стали поставки СПГ (36,2%). Второе место занял транзит из Северного моря (28,3%), а третье — отбор из подземных газовых хранилищ (21,3%).

Средняя цена голубого топлива в европейских странах в апреле подскочила на треть по сравнению с прошлым годом.