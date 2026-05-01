Цена газа в Европе в апреле выросла на треть

В апреле средняя цена газа в Европе увеличилась на треть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув около 544 долларов за тысячу кубометров. Этот рост связан с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС .

«Если 31 марта фьючерсы на газ торговались около 596 долларов за одну тысячу кубометров, то 30 апреля торги закрылись на уровне 562 долларов — на 6% ниже по сравнению с концом прошлого месяца», — отметили авторы публикации.

С весны текущего года котировки держатся на уровне 588 долларов за тысячу кубометров, что на 34% выше, чем в марте–апреле 2025 года.

В апреле цены на газ выросли из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и кризиса на мировом газовом рынке. Перекрытие Ормузского пролива, через который идет пятая часть мировых поставок, осложнило ситуацию. Это вызвало рост цен на газ в Европе и Азии, где страны конкурируют за доступные объемы, что еще больше поднимает котировки.

Ранее стоимость нефти рухнула на 16% после заключения перемирия между США и Ираном. Минимально цена Brent падала до 91,7 доллара за баррель. На фоне новостей о перемирии упали акции российских нефтегазовых компаний.