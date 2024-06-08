Сегодня 16:00 Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ 0 0 0 Фото: пресс-служба «Роснефти» Общество

Газ

Венесуэла

Европа

Нефть

Роснефть

Промышленность

ПМЭФ-2024

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом на энергопанели Петербургского международного экономического форума. Он отметил нереалистичность и недофинансирование энергоперехода.

Стратегия «зеленого перехода» За 20 лет в энергетический переход по всему миру инвестировали почти 20 триллионов долларов. При этом вытеснить традиционное топливо альтернативным источникам энергии не удалось. Ветровая и солнечная энергетика, по словам Сечина, сегодня обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет всего около 3%. Спрос на них падает, а вместо обещанных льгот появляются налоги. Причина этому — несостоятельная стратегия «зеленого перехода». «Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет снижения энергопотребления и замедления экономического роста. Продолжение такой политики может разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — отметил глава «Роснефти». По его словам, спрос на нефть во всем мире продолжает расти. В то время как жители Европы выступают за сокращение выбросов, их теория антропогенного происхождения не доказана, сообщили на форуме. Изменение климата может быть связано с процессами саморегуляции планеты.

Фото: пресс-служба «Роснефти» 1/2 Фото: пресс-служба «Роснефти» 2/2

Потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Это значит, что спрос на нефть в мире продолжит расти, а основными драйверами потребления станут развивающиеся страны, которым еще предстоит преодолеть энергетическую бедность. «Преодоление энергетического неравенства становится нереальным без надежных поставок нефти и газа. Помимо нефтепродуктов, нефть используется для производства огромного количества товаров повседневного спроса, без которых жизнь современного человека уже невозможно представить. Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. И наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации», — пояснил Сечин.

Фантомные баррели Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, а также наращивание мощностей по добыче может указывать на подготовку к серьезным изменениям на мировом рынке, отметил Сечин. «Наличие „фантомных баррелей“, способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК. Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участников», — рассказал глава «Роснефти». Он указал, что страны Персидского залива сейчас заняты наращиванием свободных мощностей по добыче и налаживанием каналов сбыта. При этом четыре ключевые страны — участницы ОПЕК — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак — уже располагают свободными мощностями по добыче в размере 5,6 миллиона баррелей в сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи ОПЕК+. «Некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей. По оценкам экспертов, к 2027 году их совокупные свободные мощности вырастут еще почти на два миллиона баррелей в сутки», — добавил Сечин.

Развивать собственные возможности Эту тему на энергетической панели продолжил и вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас. Он заявил, что страна намерена уйти от гегемонии и развивать собственные возможности. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы Венесуэла могла добиться экономической и политической независимости.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

«Мы обеспечили восстановление нефтяной промышленности и должны сделать так, чтобы у нас была восстановлена нефтехимическая промышленность, и также переработка. Это не только то, что требуется нам, в нашей стране, но и это то, что требуется на региональном и на международном уровне», — добавил он. Глава «Роснефти» заявил, что российская нефтяная отрасль является самодостаточной. Она способна решить все стоящие перед ней задачи, в том числе обеспечить необходимый объем энерегоресурсов для внутреннего рынка и партнеров.