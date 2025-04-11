На вопрос журналистов о том, пролили ли консультации саммита свет на стратегию реализации мирного урегулирования, Каллас дала отрицательный ответ. По ее словам, страны «коалиции» не смогли прийти к общему решению, поэтому обсуждения еще продолжаются.

Ранее стало известно, что на саммите «коалиции желающих» только шесть стран из 30 участников выразили готовность направить военный контингент на Украину. В их числе оказались Великобритания, Франция и страны Балтии.

По мнению французского политика Флориана Филиппо, Каллас подталкивает Европу к войне с Россией. Политик уверен, что ее антироссийская политика обходится Евросоюзу в огромные деньги.