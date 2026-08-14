«Два месяца». В Финляндии снова призвали ЕС к началу диалога с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб начал готовить финнов к началу диалога с Россией. Глава государства, отвечая на вопросы детей, призвал наладить отношения с соседним государством в ближайшие два месяца, сообщил детский журнал Koululaisen .

«Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», — сказал он.

По его словам, переговоры с Россией следует проводить в координации с другими европейскими странами. Стубб добавил, что в какой-то момент диалог нужно наладить не только на уровне Европы, но и на двустороннем.

До этого финский президент заявлял о необходимости возобновить контакты с Россией в июне. Тогда тоже звучали слова про восстановление диалога в ближайшие два месяца. Говорил об этом Стубб и в начале мая, но без указания конкретных сроков.