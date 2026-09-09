В случае организации трехсторонних переговоров России, Украины и США площадкой для диалога может стать Абу-Даби. Об этом «Вестям» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, с украинской стороной контакты также продолжаются.

«Речь идет о возобновлении переговорного процесса, который имел место. И это мы обсуждали с американскими коллегами, возможно, процесс возобновится в трехстороннем формате. Встречались представители, например, в Абу-Даби, можно продолжить встречаться и там», — сказал представитель Кремля.

Ранее Ушаков признался, что ничего не знает о некой дорожной карте по урегулированию украинского кризиса, о которой говорил американский госсекретарь Марко Рубио.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснял, что продолжительность спецоперации зависит от советов, которые киевскому режиму дают его западные кураторы.