В Дубае два человека пострадали от обломков сбитых беспилотников

Два человека пострадали в Дубае в результате падения обломков беспилотников, сбитых системами ПВО. Об этом сообщил дубайский медиаофис .

Обломки упали на территорию двух жилых домов. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Власти пояснили, что звуки взрывов в городе — результат работы противовоздушной обороны.

Ранее очевидцы сообщили 360.ru о мощных взрывах в Дубае. Отдыхающие рассказали, что хлопки были слышны всю прошедшую ночь. Власти города призывали горожан и туристов срочно искать убежища и отходить от окон.

Российская актриса Виктория Тарасова, которая отдыхала в это время в ОАЭ, рассказала, что взрывы прозвучали сразу после включения сирены. По ее словам, паники в отеле не было, но все люди устали.

Иранские беспилотники также атаковали один из самых известных отелей Дубая — Бурдж-аль-Араб. После удара начался пожар, башня получила повреждения.