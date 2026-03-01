Очевидцы сообщили о взрывах в Дубае

Утром 1 марта в Дубае прогремели мощные взрывы после прилета ракет. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

«Взрывы сейчас, крики слышны. За последние минут 40 раза три, два взрыва было буквально сейчас. В Дубае нет укрытий, парковки с машинами с бензином — вряд ли хорошее место», — рассказала Елена.

Другая отдыхающая Надежда отметила, что взрывы были всю прошедшую ночь. По ее словам, местные операторы рассылали уведомления на смартфоны с призывом отойти от окон или спуститься в подвал.

«Кто на парковке ночевал, кто всю ночь не спал, всю ночь что-то летало и время от времени взрывы. Какой-то мега паники вроде нет, но что все очень сильно испуганы — это точно», — добавила Полина.

Ранее после атаки иранского дрона пострадал отель Бурдж-аль-Араб. В результате прилета загорелась стекловолоконная балка, огонь охватил участок с первого по шестой этаж.

Дубайские власти призвали горожан и туристов срочно искать убежища, возможны ракетные атаки.