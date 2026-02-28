Сирена, взрывы и паника. Российские звезды рассказали об обстановке в Дубае

Актриса Тарасова: в Дубае орала сирена, гремели взрывы и работали силы ПВО

ОАЭ подверглись обстрелу 28 февраля, когда Иран и соседние страны начали обмениться ракетными ударами. Российские знаменитости, отдыхающие в Дубае, рассказали о происходящем, сообщил телеграм-канал Super.ru .

Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала, что после включения сирены позвучали взрывы. В обед вроде все успокоилось, но к вечеру начались взрывы ПВО.

Тарасова добавила, что люди вели себя культурно, не паниковали, но все устали. Они видели через окна взлет военных самолетов, а смартфоны начинали буквально орать при включении системы оповещения.

Концертный директор Ульяна Банана рассказала, что около отеля Бурдж аль-Араб прозвучали шесть взрывов. Многие магазины закрылись раньше времени.

«Хотелось бы завтра уже улететь домой. Ужасная атмосфера», — призналась актриса.

Ранее летевшие в ОАЭ россияне на 12 часов застряли в аэропорту Пакистана из-за вынужденной остановки.