В Disney решили уволить тысячи сотрудников ради экономии

Медиакорпорация Walt Disney рассматривает возможность масштабных сокращений персонала, чтобы сэкономить 20% годовых трат. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Корпорация готовится уволить тысячи сотрудников, в основном в парках развлечений, на телеканалах и киностудии. Гендиректор Джош Д’Амаро планирует направить часть сэкономленных денег в кино- и телепроизводство, технологии, а также в тематические парки и круизный бизнес.

В последние годы Disney урезала затраты на миллиарды долларов и провела массовые увольнения тысяч работников. Ситуация затронула все направления, в том числе ABC, Pixar, ESPN, киностудию и развлекательный дивизион. На конец минувшего финансового года в компании по всему миру трудились 231 тысяча человек.

Ранее стало известно, что в декабре перестанет работать криптовалютная биржа CoinEx. Закрыть ее решили из-за спада на рынке криптовалют.