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    В Disney решили уволить тысячи сотрудников ради экономии

    Bloomberg: в Disney уволят тысячи сотрудников ради экономии 20% ежегодных трат

    Фото: РИА «Новости»

    Медиакорпорация Walt Disney рассматривает возможность масштабных сокращений персонала, чтобы сэкономить 20%  годовых трат. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Корпорация готовится уволить тысячи сотрудников, в основном в парках развлечений, на телеканалах и киностудии. Гендиректор Джош Д’Амаро планирует направить часть сэкономленных денег в кино- и телепроизводство, технологии, а также в тематические парки и круизный бизнес.

    В последние годы Disney урезала затраты на миллиарды долларов и провела массовые увольнения тысяч работников. Ситуация затронула все направления, в том числе ABC, Pixar, ESPN, киностудию и развлекательный дивизион. На конец минувшего финансового года в компании по всему миру трудились 231 тысяча человек.

    Ранее стало известно, что в декабре перестанет работать криптовалютная биржа CoinEx. Закрыть ее решили из-за спада на рынке криптовалют.

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