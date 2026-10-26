Эксперт Level Group Лутовинова напомнила, что прогул — это отсутствие на рабочем месте дольше четырех часов подряд

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с сотрудником даже за единичный факт прогула. Об этом в беседе с RT напомнила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем компании Level Group Ольга Лутовинова.

По закону прогулом признается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин дольше четырех часов подряд либо в течение всей рабочей смены. При этом раздельные периоды опозданий, например по два часа утром и вечером, не суммируются и прогулом не считаются.

Перед применением взыскания работодатель обязан зафиксировать факт отсутствия и запросить объяснения. Подтвержденные уважительные обстоятельства, включая больничный, повестку или форс-мажор, исключают увольнение. Также закон запрещает расторгать договор по этой причине с беременными женщинами, а в период отпуска или болезни увольнение возможно только после выхода сотрудника.