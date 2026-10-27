HR-эксперт Лоикова призвала не спешить с увольнением в случае частых опозданий сотрудника

У опозданий может быть множество причин, поэтому сперва с сотрудником стоит поговорить, а уже потом принимать решение о наказании, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Для этого необходимо грамотно задокументировать все нарушения.

В России не смогли уволить электромонтера из Санкт-Петербурга за ежедневные опоздания на 40 минут. Руководство делало выговоры, а затем уволило его за неисполнение обязанностей, однако суд встал на сторону работника. В апелляции было решено, что после четырех лет работы без нареканий увольнение является несоразмерным наказанием. Мужчину восстановили в должности и присудили компенсацию в 900 тысяч рублей.

Лоикова объяснила, что если гибкое начало дня зафиксировано в локальных актах — это допустимо, а если нет — это нарушение. За одно опоздание уволить невозможно, за повторяющийся инцидент положен выговор, а три и более нарушения ведут к дисциплинарному взысканию с последующим увольнением. Однако все действия работодателя должны быть правильно задокументированы.