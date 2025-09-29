В Дании мобилизовали резервистов после сообщений о пролетах дронов

В Дании резервистов срочно вызвали на службу в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщили телеканал TV2 и газета Jyllands-Posten со ссылкой на источники.

По данным СМИ, нескольким сотням граждан, ранее служивших в армии, предложили как можно скорее вернуться на службу. TV2 уточняет, что такие меры приняли незадолго до саммита ЕС, который пройдет в Копенгагене 1 октября.

Бывший главный аналитик Службы военной разведки Дании Якоб Каарсбо заявил, что срочный призыв резервистов указывает на «чрезвычайную ситуацию», требующую особых мер.

В последние недели в небе Дании несколько раз фиксировали неопознанные беспилотники, в том числе над авиабазой королевства и рядом с аэропортами, что привело к временной приостановке полетов. Накануне, 28 сентября, власти временно запретили использование гражданских беспилотников до 3 октября в связи с мерами безопасности перед саммитом ЕС.