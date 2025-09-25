В Дании забили тревогу из-за беспилотников

Датская полиция сообщила о появлении дронов в разных частях страны. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

«Мы также получаем уведомления о беспилотниках в других частях страны», — говорится в публикации.

При этом неизвестно, сколько дронов зафиксировали и какого типа.

До этого появилась информация, что аэропорт города Ольборг закрыли из-за появления беспилотников в воздушном пространстве страны. Авиагавань используется еще и как военная база. В частности, три рейса перенаправили в другие авиагавани.

Полиция Северной Ютландии уже проводит расследование. Это не первый случай, когда в стране закрыли аэропорт. Ранее БПЛА заметили в Копенгагене.

До этого норвежские власти из-за беспилотников закрывали аэропорт в Осло.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что через год в Европе будет реализован совместный проект «стена дронов». Автоматизированные системы защиты от БПЛА развернут вдоль всей границы с Россией.