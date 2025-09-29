Предвоенная обстановка. Лидеры ЕС поедут в Копенгаген с ощущением 1914 года

Politico сравнило ситуацию в Европе с той, что сложилась перед Первой мировой

Политическая ситуация в Европе сейчас напоминает предвоенный период перед Первой мировой, выросла вероятность перерастания конфликта в более масштабный. Об этом заявили Politico западные чиновники.

Собеседники журналистов высказали опасения насчет возможного наступления «момента Франца Фердинанда» — ситуации, при которой неожиданная эскалация втянет Европу в большое крупное военное противостояние, как это произошло после убийства австрийского эрцгерцога в 1914 году. Именно это происшествие в свое время спровоцировало Первую мировую войну.

В Копенгагене 1 октября пройдет саммит глав государств ЕС. Это первая подобная встреча после брюссельского совещания в июне. По данным журналистов, организация мероприятия сопровождается «бряцанием оружием», к которому вернулось мировое сообщество на фоне возникшего оптимизма после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Поведение государств стало более жестким. Неспособность ЕС согласовать единую политику в отношении России может стать фактором эскалации. Тем же самым может обернуться и бездействие.

«Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания, <…> который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт», — заявил в беседе с изданием специалист по оборонной политике ЕС по международным отношениям Рафаэль Лосс.

Позиция НАТО по отношению к России стала более агрессивной за последние недели. Это связано с обвинениями Москвы во вторжении в воздушное пространство нескольких стран блока. В частности, после ЧП с военными самолетами и беспилотниками в Польше, Норвегии, Румынии и Дании. Чешский лидер Петр Павел заявил, что союзникам необходимо ответить, «в том числе и военным путем».