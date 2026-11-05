В Черногории отметили, что стране навредит визовый режим с Россией

Визовый режим с Россией навредит Черногории, которая живет за счет туризма. Об этом сообщил РИА «Новости» участник молодежного отделения Международного движения русофилов в стране, аспирант СПбГУ Мирко Калуджерович.

Власти ввели визовый режим для российских граждан с 1 ноября.

«Мне кажется, это вредит Черногории, потому что из России был большой поток туристов. Особенно в 2019 году», – подчеркнул Калуджерович.

По его словам, российские туристы составляют около 15% от тех, кто приезжает в Черногорию. Аспирант также отметил, что стране можно было бы сохранить безвиз с РФ до вступления в Евросоюз.

Ранее основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр рассказала, что введение виз для поездок в Черногорию может сократить поток из России примерно на 25–30%.