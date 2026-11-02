Турэксперт Котляр рассказала, что виза в Черногорию может сократить турпоток из России на 25–30%

Введение виз для поездок в Черногорию может сократить российский турпоток в страну примерно на 25–30%. Об этом в эфире Радио КП рассказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

«Хоронить Черногорию пока рано, но турпоток, конечно, снизится. К непростой логистике теперь добавляется визовая процедура. Часть путешественников переориентируется на Турцию и другие страны, куда можно добраться проще и без дополнительных формальностей. При этом останутся владельцы недвижимости и вида на жительство, люди, которые ездят по семейным обстоятельствам, а также преданные поклонники Черногории», — отметила Котляр.

По ее словам, прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет уже пятый год, и туристам приходится добираться с пересадками. При этом страна перестала быть массовым и дешевым направлением, а стоимость перелета и размещения заметно выросла. Котляр также считает преждевременным прогнозировать, как возможные дальнейшие ограничения отразятся на владельцах недвижимости и вида на жительство.