В части штатов отменили празднование Дня независимости США из-за жары

В центральной и восточной частях США власти отменили парады, концерты и фейерверки в честь Дня независимости из-за аномальной жары. Об этом сообщило агентство Reuters .

В историческом центре Вашингтона закрыли Большую ярмарку, которая должна была стать центральным событием праздника. Не состоятся и парады, запланированные на 10:30 по местному времени (17:30 по московскому). В городе температура достигла +38 градусов.

Перенесли или отменили торжества в штатах Филадельфия, Нью-Джерси и других.

Кроме того, в Нью-Йорке накануне 17 тысяч потребителей остались без электричества. Сети перегрузили работающие кондиционеры.

Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что за неделю с 22 по 28 июня на фоне аномальной жары в стране скончались более двух тысяч человек. Больше всего пострадали люди старше 45 лет.