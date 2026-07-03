Во Франции за неделю жары скончались более двух тысяч человек

Во Франции за неделю, с 22 по 28 июня, на фоне аномальной жары скончались более двух тысяч человек. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Стефани Рист в эфире телеканала TF1 .

По ее словам, предварительные данные составляют около 2025 новых смертей. Эти цифры основаны на электронных свидетельствах о смерти, которые охватывают примерно 60% всех случаев, поэтому итоговые показатели могут измениться. Рист отметила, что в период жары особенно заметен рост смертности среди граждан старше 45 лет.

«Сегодня утром Министерство здравоохранения Франции опубликует данные о числе смертей за неделю, с 22 по 28 июня, <…> которое составляет порядка 2025 новых смертей», — сказала Рист.

В последние дни Францию, как и другие европейские страны, охватила аномальная жара. Метеослужба вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов — это стало новым рекордом. Температура приближалась к отметке +40 градусов, а местами даже превышала ее.

Ранее AFP сообщал о тысяче погибших из-за жары во Франции.