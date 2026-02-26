Аналитик Мартьянов: Финляндии не будет через 15 минут после атаки на РФ

В случае атаки Финляндии на ядерные объекты в России эту страну сотрут с лица земли в течение 15 минут. Об этом на YouTube-канале заявил военный аналитик из США Андрей Мартьянов.

По его словам, высказывание президента Финляндии Александра Стубба о готовности нанесения удара по просьбе США свидетельствует об иллюзорности представлений Запада о масштабах и возможностях России.

«Уровень глупости таков, что просто нет слов. Финляндия прекратит существование минут через 15, как сделает такое. В буквальном смысле. Если он по какой-то причине решит уничтожить ядерные объекты, то от его страны не останется и следа», — заявил Мартьянов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Стубба разжигателем войны и пошутил о небольшом размере его мозга. В середине февраля Стубб отличился громким заявлением, что Россия не достигла целей на Украине.