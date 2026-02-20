«Слишком маленький». Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии
Дмитриев: мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о мозге президента Финляндии Александра Стубба и масштабах возможных проектов между Россией и США. Пост он опубликовал в соцсети X.
Стубб написал о российской деловой сделке. Он отметил, что страна якобы обещает выделить 12 триллионов долларов, хотя ее ВВП составляет всего 2,5 триллиона.
«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», — резюмировал Дмитриев.
До этого глава РФПИ опроверг слухи о том, что Россия предложила США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций.
Ранее Дмитриев пошутил, что даже инопланетяне убедились в ненадежности бывшего президента США Барака Обамы: он слишком много говорит и сливает их секреты.