«Слишком маленький». Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о мозге президента Финляндии Александра Стубба и масштабах возможных проектов между Россией и США. Пост он опубликовал в соцсети X .

Стубб написал о российской деловой сделке. Он отметил, что страна якобы обещает выделить 12 триллионов долларов, хотя ее ВВП составляет всего 2,5 триллиона.

«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», — резюмировал Дмитриев.

До этого глава РФПИ опроверг слухи о том, что Россия предложила США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций.

Ранее Дмитриев пошутил, что даже инопланетяне убедились в ненадежности бывшего президента США Барака Обамы: он слишком много говорит и сливает их секреты.