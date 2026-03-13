В Будапеште неизвестные подкинули свиную голову к посольству Украины

Неизвестные подкинули свиную голову к дверям посольства Украины в Будапеште. Об этом сообщила «Украина.ру» .

Венгерские правоохранительные органы пока никак не комментировали ситуацию. Местные активисты и политические силы также не делали никаких заявлений.

Предположительно, произошедшее связано с обострением отношений между Украиной и Венгрией. После того как венгерские спецслужбы задержали ехавшие из Австрии фургоны «Ощадбанка» с золотом и деньгами, экс-генерал СБУ Григорий Омельченко публично пригрозил смертью премьеру Венгрии Виктору Орбану, его детям и внукам.

Позже Орбану высказал угрозы и глава киевского режима Владимир Зеленский, пообещав передать боевикам ВСУ его адрес, если Венгрия не позволит Украине получить кредит от Евросоюза. При этом Зеленский отказался признавать, что зашел в своих угрозах слишком далеко.