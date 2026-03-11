Экс-генерал СБУ Омельченко стал угрожать Орбану и его близким
Бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они прозвучали в эфире украинского телеканала «Прямой».
«Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается», — сказал Омельченко.
Экс-генерал СБУ заявил, что у венгерского премьера не получится откупиться миллиардами и уйти от кармы. Таким образом Омельченко отреагировал на блокировку Орбаном очередного кредита от ЕС для Киева.
«Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках», — сказал бывший генерал СБУ.
Ранее стало известно, что в Венгрии потребовали объяснить странный маршрут перевозки денег с Украины. Одним из подозреваемых в отмывании денег оказался экс-сотрудник украинских спецслужб.