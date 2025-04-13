Многие западные политики лишились работы после того, как ввели санкции против России. При этом рестрикции не сказались на ее экономике, сообщил обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

Европейские лидеры раскритиковали США за повышение торговых тарифов, хотя сами так и не отказались от неэффективных санкций. Такие ограничения, по наблюдениям журналиста, никогда не работали, как задумано. Они стали лишь сигналами добродетели западных политиков.

Россия — одна из стран, против которой ввели наиболее суровые и непродуктивные санкции. Дженкинс обратил внимание на то, что ее экономика восстановилась, а изоляция не снизила внутреннюю поддержку президента Владимира Путина.

«Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — заявил автор статьи.

Рестрикции лишь подстегнули рост ВВП, заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Страна снизила зависимость от Запада и не просит снять санкции.