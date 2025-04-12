Трамп захотел повторить успех России. Получится ли?

Торговая война между США и Китаем набирает обороты. Американский президент Дональд Трамп установил тарифы в 145% на все китайские товары, а страна в ответ объявила пошлины на уровне 125%. Таким образом лидер США пытается повторить экономический успех России после введения санкций, пояснил политолог Ахмат Хасанов ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«За три года экономического давления наша страна смогла нарастить внутреннее производство. Теперь Россия производит самостоятельно от сыров до автомобилей. Ждет ли Америку экономический взлет или новая великая депрессия — покажет время», — заявил он.

По мнению политолога, своими действиями Трамп пытается повторить российский успех. Когда против страны ввели большое количество санкций, то сначала это не слишком хорошо отразилось на ее экономике, но потом дало большой скачок для развития России.

«В наших регионах развивалось и всячески продолжает расти внутреннее производство. Дональд Трамп хочет повторить тот же самый успех, но дождаться пока в отношении его страны будут введены санкции он не сможет», — подчеркнул Хасанов.

Также, по мнению эксперта, глава Белого дома понимает, что на прямое противостояние с Соединенными Штатами вряд ли кто-нибудь согласится. Чтобы вынудить другие страны ввести в отношении США санкции, Трамп затеял такую агрессивную тарифную политику.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее обратился к Европе с призывом присоединиться к Китаю и вместе противостоять одностороннему запугиванию со стороны США.