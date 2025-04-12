Трамп продлил на год антироссийские санкции Байдена

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год пакета санкций против России, который ввел его предшественник Джо Байден. Информацию об этом опубликовали на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов.

Речь идет о санкциях по указу № 14024 от 15 апреля 2021 года, который администрация Байдена неоднократно расширяла.

Первоначально рестрикции коснулись российских компаний и граждан, которых США обвинили в кибератаках и вмешательстве в выборы. Позже в санкционный пакет добавили новые пункты, касающиеся финансовых и других ограничений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Белый дом в случае нормализации отношений России и США, вероятно, снимет экономические ограничения. Однако пока преждевременно говорить о возможности отмены санкций.