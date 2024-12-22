В Британии рассказали о влиянии Трампа на ситуацию по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заставил Европу признать поражение Украины. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала Duran.

«Люди предполагают, что Трамп серьезно относится к тому, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа или еще до того, как станет президентом», — сказал он.

Меркурис предположил, что Трамп сам верит в то, что Украина проиграет, если не будет переговоров. По словам эксперта, людям проще воспринять слова американского политика, не вдаваясь «в более широкий смысл».

Аналитик заявил, что Трамп активизировал дискуссию про переговоры. Поэтому многие стали признавать тот факт, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

Ранее Трамп заявил о работе над прекращением украинского конфликта, в которой уже появился небольшой прогресс. Он также посоветовал президенту Владимиру Зеленскому готовиться к заключению мирного соглашения.