В Британии раскрыли, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине
Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщила британская газета Telegraph, ссылаясь на дипломатические источники.
Журналисты предположили, что во время личного визита Трампа в Великобританию с 16 по 18 сентября Карл III затрагивал тему вооруженного конфликта.
«Неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем», — указали в материале.
После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть утраченные территории и, возможно, даже «пойти дальше». После в Белом доме раскрыли смысл заявления американского лидера: так он якобы пытался надавить на Россию для достижения мирного соглашения.
В Кремле обратили внимание, что каждый день лишь ухудшает положение украинских войск и сильнее подрывает позиции Киева в вероятных переговорах об урегулировании конфликта. Шансы киевского режима вернуть освобожденные территории ничтожны.