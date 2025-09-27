Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине

Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщила британская газета Telegraph , ссылаясь на дипломатические источники.

Журналисты предположили, что во время личного визита Трампа в Великобританию с 16 по 18 сентября Карл III затрагивал тему вооруженного конфликта.

«Неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем», — указали в материале.

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть утраченные территории и, возможно, даже «пойти дальше». После в Белом доме раскрыли смысл заявления американского лидера: так он якобы пытался надавить на Россию для достижения мирного соглашения.

В Кремле обратили внимание, что каждый день лишь ухудшает положение украинских войск и сильнее подрывает позиции Киева в вероятных переговорах об урегулировании конфликта. Шансы киевского режима вернуть освобожденные территории ничтожны.