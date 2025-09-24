Президент США Дональд Трамп пытался надавить на Москву с целью начала переговоров, поэтому указал на возможность возвращения Украины к старым границам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников из США.

Американский лидер публично объявил о позиции, которую разделяет небольшое число лидеров НАТО.

«Трамп надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения», — передал телеканал слова собеседников из Белого дома.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинское руководство заняло пассивную позицию в ответ на предложение о переговорах. Киев пытается показать европейским спонсорам и кураторам, что они могут вести боевые действия, забывая, что их переговорные позиции продолжают ухудшаться. Что касается возврата Украиной утраченных территорий, то эти шансы ничтожны.