Шансы киевского режима вернуть под контроль освобожденные территории ничтожны. Об этом свидетельствует реальное положение дел в зоне проведения спецоперации, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал тезис президента США Дональда Трампа, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуться к границам 1991 года.

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, с нашей точки зрения, ошибочный тезис», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что каждый новый день только ухудшает положение украинских войск и все сильнее подрывает позиции Киева в вероятных переговорах об урегулировании конфликта.

Песков не исключил, что украинские власти заняли такую позицию, чтобы доказать своим западным кураторам, что еще способны принимать участие в боевых действиях.