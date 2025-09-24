Кремль исключил возможность для Украины вернуть утраченные территории
Песков заявил об ошибочности тезиса, что Украина способна вернуть территории
Шансы киевского режима вернуть под контроль освобожденные территории ничтожны. Об этом свидетельствует реальное положение дел в зоне проведения спецоперации, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал тезис президента США Дональда Трампа, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуться к границам 1991 года.
«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, с нашей точки зрения, ошибочный тезис», — привело заявление Пескова РИА «Новости».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что каждый новый день только ухудшает положение украинских войск и все сильнее подрывает позиции Киева в вероятных переговорах об урегулировании конфликта.
Песков не исключил, что украинские власти заняли такую позицию, чтобы доказать своим западным кураторам, что еще способны принимать участие в боевых действиях.