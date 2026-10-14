В Бразилии бывший сосед убил кантри-певца Алана Тонса и его возлюбленную

В Бразилии сосед расправился с известным кантри-певцом Аланом Тонсом и его сптуницей Лариссой Родригес. Их нашли с множественными огнестрельными ранениями, помочь пострадавшим уже было нельзя, сообщил портал Need To Know .

Музыканта вокальной группы 4Tons и его девушку обнаружили в доме в районе Сейландия 11 октября. Очевидцы вызвали правоохранителей и рассказали, что слышали стрельбу ночью.

В убийстве заподозрили бывшего соседа Алана Тонса, Жоао Виктора Родригеса Алвеса де Оливейру. Он постоянно скандалил со своей возлюбленной и бил ее. Та вызывала полицию, но заявление ни разу так и не написала. Известно, что Тонса и Родригес вступались за девушку и вынудили Жоао съехать из квартиры. После этого бывший сосед начал им угрожать.

В тот же день Оливейра пришел в полицию вместе с адвокатом и заявил, что абсолютно невиновен. Якобы у него были прекрасные отношения с соседями, а в момент убийства он был в другом месте. Полиция нашла противоречия в показаниях мужчины и арестовала его. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Петербурге четверых мужчин задержали по обвинению в жестоком убийстве знакомого. По версии следствия, они подвергли потерпевшего насилию, после чего вывезли в ангар, где он умер.