В Братиславе почтили память советских солдат, освобождавших город

Представители Русского дома в Братиславе почтили память советских солдат, освободивших столицу Словакии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Представители Русского дома в Братиславе приняли участие в церемонии возложения венков на Славине в честь освобождения Советской армией Братиславы», — отметили в организации.

Советские войска под командованием маршала Родиона Малиновского успешно освободили Братиславу от немецко-фашистских оккупантов в ходе Братиславско-Брновской операции.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается приехать в российскую столицу, чтобы посетить торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что поучаствует в торжествах, посвященных победе над фашизмом.