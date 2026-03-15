Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается приехать в российскую столицу, чтобы посетить торжественные мероприятия по случаю Дня победы. Об этом он заявил на видео, опубликованном на его YouTube-канале .

«Я приму участие в торжествах, посвященных победе над фашизмом, в Москве», — сказал Фицо.

Премьер Словакии прилетал в Москву в мае 2025 года. Еще тогда он говорил, что готов посетить российскую столицу еще раз, если получит соответствующее приглашение.

Ранее стало известно, что в Кремле не исключили приглашение американского президента Дональда Трампа на 9 мая. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, российская сторона поинтересуется планами главы США на этот период.