«В бой уже вечером». Франция шокировала заявлением об армии
Генерал Шиль: армия Франции готова немедленно вступить в бой
Французская армия усиливает ударные возможности и ускоряет роботизацию, чтобы быть готовой вступить в бой «в любой момент», в том числе «сегодня вечером», если потребуется. Об этом рассказал начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шиль в беседе с Valeurs Actuelles.
Основной своей задачей генерал увидел обеспечение армии к немедленной готовности к действиям. Он также заявил о необходимости нарастить способности вести операции на глубину.
В числе ключевых приоритетов армии Франции Шиль выделил три направления: наращивание дальнобойной огневой мощи, ускоренную интеграция воздушных и наземных роботов и восполнение материально-технических запасов.
Эти меры, по его словам, призваны ответить на возросшую напряженность в Европе и такие учения, как российский «Запад-2025». Генерал подчеркнул, что речь идет о немедленной боевой готовности на фоне напряженности с Россией.
В ноябре Франция впервые за десятилетия перебросит в Румынию полную бронетанковую бригаду в рамках учений НАТО Dacian Fall.
Шиль также отметил создание новой артиллерийской бригады, которая скомпонует РСЗО, системы ПВО и беспилотники.
Отметил генерал и необходимость нарастить запасы боеприпасов. Особое внимание Шиль уделил «революции дронов»: все бригады, по его словам, уже оснащены центрами экспертизы, готовящими операторов и тактиков.
Ранее Макрон предостерег НАТО от атак на российские самолеты.