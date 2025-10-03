«В бой уже вечером». Франция шокировала заявлением об армии

Французская армия усиливает ударные возможности и ускоряет роботизацию, чтобы быть готовой вступить в бой «в любой момент», в том числе «сегодня вечером», если потребуется. Об этом рассказал начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шиль в беседе с Valeurs Actuelles .

Основной своей задачей генерал увидел обеспечение армии к немедленной готовности к действиям. Он также заявил о необходимости нарастить способности вести операции на глубину.

В числе ключевых приоритетов армии Франции Шиль выделил три направления: наращивание дальнобойной огневой мощи, ускоренную интеграция воздушных и наземных роботов и восполнение материально-технических запасов.

Эти меры, по его словам, призваны ответить на возросшую напряженность в Европе и такие учения, как российский «Запад-2025». Генерал подчеркнул, что речь идет о немедленной боевой готовности на фоне напряженности с Россией.

В ноябре Франция впервые за десятилетия перебросит в Румынию полную бронетанковую бригаду в рамках учений НАТО Dacian Fall.

Шиль также отметил создание новой артиллерийской бригады, которая скомпонует РСЗО, системы ПВО и беспилотники.

Отметил генерал и необходимость нарастить запасы боеприпасов. Особое внимание Шиль уделил «революции дронов»: все бригады, по его словам, уже оснащены центрами экспертизы, готовящими операторов и тактиков.

