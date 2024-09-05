В Белоруссии впервые задержали агента японских спецслужб

В Белоруссии поймали сотрудника японской спецслужбы. Как сообщил государственный телеканал «Беларусь 1» , у агента были «обширные интересы».

«Начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Белоруссии <…> и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — рассказали журналисты.

Ранее в воздушном пространстве Белоруссии сбили беспилотник. Жители Гомеля слышали минимум два взрыва и видели полыхающий предмет в небе. Предварительно, дрон упал за пределами города. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Белоруссия усилила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной. Каждую неделю власти фиксируют там свыше 30-40 полетов разведывательной авиации Североатлантического альянса.