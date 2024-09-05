Беспилотник оказался в воздушном пространстве Белоруссии

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал видеоролик, на котором жители Гомеля запечатлели светящийся объект в небе. Пост появился в его Telegram-канале .

Белорусы сообщили минимум о двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе над Гомелем. По предварительным данным, объект упал за пределами города. Мониторинговые ресурсы указали на заход БПЛА в воздушное пространство Белоруссии, отметил Рогов.

«Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало», — написал он.

Жители Гомеля сообщили о взрывах ночью 5 сентября. Также горожане увидели полыхающий предмет в небе.

Ранее власти Белоруссии решили усилить группировку зенитно-ракетных и радиотехнических войск на южном направлении. Причиной стали миссии разведки НАТО у границ государства.