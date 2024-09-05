Гомельчане услышали взрывы и заметили огненный предмет в небе

Shot: жители Гомеля сообщили о взрывах и огненном предмете в небе

Фото: РИА «Новости»

Жители города Гомеля сообщили о взрывах и огненном предмете в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации Shot, около 02:00 жители Гомеля услышали два громких звука, похожих на взрывы. После они увидели полыхающий предмет в небе. Горожане сообщили, что он упал за чертой населенного пункта.

Официальной информации не поступало, данных о разрушениях и пострадавших нет.

Белоруссия в середине августа решила усилить на южном направлении группировку зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Причиной стали разведывательные миссии НАТО у границ республики — каждую неделю фиксируют свыше 30-40 полетов авиации альянса.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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